Total: s'implante sur le marché solaire dominicain information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 09:35

(CercleFinance.com) - Total Eren et Visolar Holding annoncent qu'ils développeront, financeront et exploiteront un projet solaire photovoltaïque de 100 MWac intitulé ' Villarpando ' qui sera situé dans la province d'Azua, en République dominicaine.



Les partenaires ont maintenant débuté les travaux de construction. La centrale sera l'un des plus grands investissements étrangers dans un projet solaire dans la région des Caraïbes.



Villarpando sera en capacité de produire environ 200 GWh par an d'énergie renouvelable, permettant d'alimenter environ 135 000 personnes en République dominicaine.



L'électricité produite a fait l'objet d'un contrat de vente de 15 ans signé le 14 octobre 2021 avec Edesur Dominicana S.A., l'une des sociétés publiques locale de distribution électrique.



Villarpando, dont l'investissement total représente environ 120 millions de dollars, participera ainsi à la croissance durable et contribuera à créer près de 250 emplois.



Martin Rocher, vice-président en charge des activités de Total Eren en Amérique, précise : ' Grâce à ce projet, Total Eren répond au besoin du gouvernement dominicain de diversifier son bouquet énergétique avec une électricité propre, compétitive et fiable.'