TOTAL s'associe au chinois Shenergy Group pour commercialiser du GNL

(AOF) - Total et Shenergy Group, principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture par Total de gaz naturel liquéfié (GNL) pour des volumes jusqu'à 1,4 million de tonnes par an, ainsi que sur la création d'une joint-venture destinée à commercialiser du GNL en Chine. La joint-venture (Total 49%, Shenergy Group 51%) vendra le GNL fourni par Total à des clients de Shanghai et de la région voisine du delta du fleuve Yangzi Jiang, l'un des principaux marchés du GNL en Chine.

Total fournira par ailleurs du GNL à Shanghai Gas, la filiale de gaz naturel de Shenergy Group, pour son activité de distribution.

" Ce contrat avec Shenergy Group, est une opportunité de nous associer à un acteur expérimenté du gaz et du GNL avec de grandes ambitions. C'est un point d'entrée unique sur le marché aval du GNL en Chine. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance tout au long de la chaine de valeur du gaz, " a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gaz, Renewables & Power de Total.

" Le GNL joue un rôle majeur pour répondre à la demande croissante de gaz naturel, notamment en Chine, où nous sommes heureux de contribuer à la diversification du mix énergétique du pays. "

" Le groupe Shenergy est très heureux de signer cet accord de partenariat avec Total qui garantit, pour le delta du fleuve Yangzi Jiang, un approvisionnement fiable et de long terme en GNL. Cette joint-venture permettra de développer le marché aval du GNL et de soutenir l'objectif de Shenergy Group visant à améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions dans la région, " a déclaré Wang Zhehong, vice-président de Shenergy Group et président de Shanghai Gas.

Le GNL fourni à la joint-venture et à Shanghai Gas proviendra du portefeuille international de Total, dans le cadre d'un contrat d'achat à long terme portant sur un volume de jusqu'à 1,4 million de tonnes par an pendant vingt ans. Il sera livré aux terminaux GNL chinois de Shenergy.

