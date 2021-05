Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : ricoche sous 39,5E, tente de préserver 38E Cercle Finance • 13/05/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Total ricoche sous 39,5E, tente de préserver 38E: en cas d'échec, le titre s'en reviendrait combler le 'gap' des 37,27E du 3 mai puis tester l'ex-plancher des 36,7E des 23 et 26 avril.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -2.39%