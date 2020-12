Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : ricoche sous 37,84E, support à 35,8E préservé. Cercle Finance • 14/12/2020 à 17:48









(CercleFinance.com) - Total ricoche sous 37,84E, la zone des 37,8E ayant été testée à 8 reprises depuis le 26 novembre dernier. Leader du CAC40ce lundi matin, le titre a rechuté mais sans menacer le support des 35,80E du 30 novembre. Total pourrait ensuite revenir combler le 'gap' des 34,81E du 20/11 puis des 32,74E du 13/11.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.13%