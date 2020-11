Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : ricoche sous 35E, retombe sous 34E (après +40%) Cercle Finance • 19/11/2020 à 13:28









(CercleFinance.com) - Total ricoche sous 35E, après avoir refermé le 'gap' des 34,95E du 6 juillet et retombe sous 34E. Le titre n'a pu que tutoyer à 1% près son zénith des 35,48E du 25 juin (et du 6 juillet en intraday)... mais après 10,5E gagnés en 13 séances (plus de 40% depuis le plancher des 24,5E du 29/10), une consolidation en direction de 30E (ex-zénith du 9 octobre) semble constituer un retracement classique de 50% de cette hausse de novembre.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -2.17%