Total : retrait du personnel d'un site au Mozambique

Cercle Finance • 26/04/2021 à 08:37









(CercleFinance.com) - Total confirme le retrait de l'ensemble du personnel du projet Mozambique LNG du site d'Afungi, compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la province du Cabo Delgado, l'amenant à déclarer la force majeure. Pour rappel, sa filiale à 100% Total E&P Mozambique Area 1 Limitada opère le projet Mozambique LNG avec un intérêt de 26,5%, au côté notamment de d'ENH Rovuma Área Um SA (15%) et Mitsui E&P Mozambique Area1 Limited (20%).

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.16%