Total : résultat net ajusté divisé par trois en 2020

(CercleFinance.com) - Total publie un résultat net ajusté part du groupe divisé par trois à 4,06 milliards de dollars au titre de l'année 2020, ramenant le BPA ajusté du groupe pétro-gazier à 1,43 dollar, un niveau dépassant néanmoins sensiblement les attentes des analystes. 'Dans ce contexte particulièrement difficile, le groupe a immédiatement mis en oeuvre un plan d'action et a prouvé sa résilience grâce à la qualité de son portefeuille et à son modèle intégré avec une génération de cash-flow de près de 18 milliards de dollars', souligne-t-il. Revendiquant aussi une bonne solidité financière avec un taux d'endettement à 21,7% à fin 2020, Total propose à l'AG du 28 mai 2021, la distribution d'un solde de dividende de 0,66 euro par action, pour ainsi établir le dividende au titre de 2020 à 2,64 euros par action.

