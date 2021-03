TOTAL répond à Reclaim Finance et Greenpeace

(AOF) - Total a pris connaissance du rapport " Total fait du sale : La finance complice ? " publié par Reclaim Finance et Greenpeace. Compte tenu du nombre d'inexactitudes et contre-vérités contenues dans ce rapport, Total a apporté les mises au point, qui s'appuient sur les documents publiés par Total, notamment le communiqué de presse de Total du 5 mai 2020 relatif à l'Ambition Climat, le rapport Climat 2020 de Total, et les présentations de Total aux investisseurs de septembre 2020 et février 2021.

Si Total respecte le débat et l'expression de la différence par les diverses parties prenantes et admet que certaines ONG puissent considérer que les efforts de l'entreprise ne sont pas suffisants, le groupe pétrolier estime qu'il est de la responsabilité de chacun, dans un monde où les fausses nouvelles suscitent une défiance grandissante, que les communications publiques soient guidées par le souci de la vérité.

"Cela est d'autant plus vrai en matière de communication concernant des sociétés cotées dès lors que le manque de sincérité est de nature à tromper les investisseurs, l'Autorité des Marchés Financiers veillant au respect des règles applicables en la matière", conclut Total.

Une grave crise du secteur

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel. La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.