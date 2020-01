Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : repli enrayé vers 48,5E ? Cercle Finance • 16/01/2020 à 17:46









(CercleFinance.com) - Total se redresse vers 48,9E : le repli amorcé sous 50,75E est-il enrayé vers 48,5E ? La consolidation pourrait se poursuivre en direction du palier des 48E (support proche) tandis que la résistance est facilement identifiable vers 51E: le titre évolue donc au sein de marges étroites et les amateurs de volatilité et d'émotions fortes passeront leur chemin.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.43%