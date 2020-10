Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : renforcement d'un partenariat en Inde Cercle Finance • 15/10/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Total fait part d'un renforcement du partenariat constitué en avril dernier en Inde avec AGEL, filiale d'énergies renouvelables du groupe Adani, partenariat créant une coentreprise à laquelle AGEL a apporté un portefeuille de 2,1 GW de centrales solaires. Dans le cadre d'une option prévue dans le contrat initial de constitution de la coentreprise, les deux partenaires ont ainsi convenu d'étendre ce portefeuille de 2,1 à 2,3 GW grâce à l'apport de nouvelles fermes solaires. 'Avec un objectif ambitieux de 175 GW de capacité installée d'ici 2022, l'Inde est une zone de croissance forte pour les énergies renouvelables', a déclaré Patrick Pouyanné, le PDG du groupe énergétique français.

