Total : remobilisation pour le projet Papua LNG

(CercleFinance.com) - Total annonce qu'après un report d'un an en raison de la crise sanitaire, il a décidé avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la remobilisation des équipes et des moyens nécessaires à la réalisation du projet Papua LNG, dont il est opérateur. L'objectif est de lancer les études d'ingénierie de détail début 2022 en vue d'une décision finale d'investissement en 2023. Cette évolution positive fait suite à la signature de l'accord de stabilité fiscale et à l'octroi de la prolongation du permis en février 2021. Le projet Papua LNG aura pour objet la production des deux champs gazifères Elk et Antelope. Le gaz produit sera transporté via un pipeline offshore de 320 kilomètres jusqu'à Caution Bay où il sera liquéfié dans deux trains de liquéfaction à construire.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +2.20%