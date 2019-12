TOTAL, Recycling Technologies, Nestlé et Mars s'associent dans le recyclage

(AOF) - Dans le cadre de l'appel à projets lancé par Citeo pour le développement de l'éco-conception, du recyclage et de la valorisation des emballages et du papier en France, Total et Recycling Technologies, fournisseur de technologie de recyclage de plastique, Nestlé et Mars, leaders mondiaux de l'agroalimentaire, s'associent pour développer une filière industrielle innovante de recyclage chimique en France.

Ce consortium unique, qui regroupe des leaders mondiaux de la chaîne de valeur des emballages, va étudier la faisabilité technique et économique de recycler des déchets plastiques complexes, tels que les emballages de petite taille, souples ou composés de multiples couches et répondant aux contraintes de l'alimentaire. Ces produits sont aujourd'hui considérés comme non recyclables et finissent ainsi en incinération ou en décharge.