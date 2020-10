Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : rebondit sur 28E, peut viser les 31E Cercle Finance • 30/09/2020 à 17:27









(CercleFinance.com) - Total rebondit sur 28E, un seuil qui ne correspond à aucun support évident, en tout cas, pas en 2020 (le support était 29E). Il faut en fait remonter au 22 septembre 2011 pour voir Total rebondir sur ce palier qui fut à l'époque un creux majeur, avant rebond vers 39E, le 16 mars 2012... et Total vient de plafonner vers 38,7E le 9 juin 2020. Les principales résistances se situent à 29,7E puis 30,1E (le 'gap' du 18/09 qui coïncide avec le plancher du 31 juillet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.91%