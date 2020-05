Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total; rebondit de +7,5% au contact des 33E Cercle Finance • 05/05/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Les trimestriels de Total rassurent et le titre efface d'un coup sa chute de -7,5% vers 30,20E et referme le 'gap' des 32.85E.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +6.35%