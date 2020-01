Total ramène sa trésorerie de Londres à Paris, veut devenir une "société européenne"

Le PDG de Total, Patrick Pouyanne, à Paris le 14 janvier 2020 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant de l'énergie Total va ramener la gestion de sa trésorerie de Londres à Paris, en raison du Brexit et des coûts, et a aussi l'intention d'adopter le statut de "société européenne", a annoncé mardi son PDG, Patrick Pouyanné.

"Total va ramener sa trésorerie à Paris", a déclaré le patron du géant pétrolier et gazier lors d'une conférence organisée par l'opérateur boursier européen Euronext dans la capitale française.

"Il y a le Brexit qui joue... il y a aussi le fait qu'on s'est rendus compte que finalement il y a une question de coût", a-t-il expliqué, évoquant aussi une simplification opérationnelle. Le transfert concerne environ 60 à 70 personnes, des opérateurs de trésorerie et des informaticiens, selon lui.

Total avait annoncé en 2013 le transfert de Paris à Londres de cette activité - mais aussi de sa communication financière - suscitant alors des critiques politiques et de la part des défenseurs de la place parisienne.

"On contribue au signal comme quoi la place de Paris est attractive", s'est félicité Patrick Pouyanné mardi. "Nous allons aussi nous transformer en société européenne", a-t-il par ailleurs annoncé. Ce changement doit encore être approuvé par le conseil d'administration et l'assemblée des actionnaires.

Cette modification des statuts, déjà adoptée par des groupes comme Airbus et Constellium, permet à l'entreprise d'exercer ses activités dans tous les États membres de l'Union européenne sous une forme juridique unique.

"D'un point de vue strictement juridique ça ne change pas grand chose" mais "je pense que c'est bien que les grands groupes européens montrent leur foi dans l'Europe".

"Il y a longtemps que d'un point de vue social il y a un comité européen qui fonctionne, depuis plus de 15 ans, on fait pas mal d'acquisitions en Europe, Maersk Oil, etc. donc on a de plus en plus de personnel, 70% du personnel est en Europe", a souligné M. Pouyanné.

