Total : pullback sous les 39,25E

(CercleFinance.com) -Total amorce un pullback sous les 39,25E (petit support du 21 juin) et semble se diriger vers un test des 37,9E, petit palier de soutien du 31 mai. La prochaine étape sera le comblement du 'gap' des 37,27E du 3 mai.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -2.88%