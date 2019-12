TOTAL : prolongation de l'ensemble des licences de production sur le bloc 17 en Angola

(AOF) - Total, opérateur du bloc 17, et ses partenaires, Equinor, ExxonMobil et BP, ont signé un accord avec la société nationale Sonangol et l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) pour prolonger les licences de production de leur consortium jusqu'en 2045. Sonangol obtiendra une participation de 5 % dans le bloc à la date de prise d'effet de l'accord, et une participation supplémentaire de 5 % en 2036.

Par ailleurs, le consortium versera des bonus de production à l'Etat d'Angola tout au long de la durée des licences, et il financera des programmes sociaux à hauteur de 20 millions de dollars.

Situé à 150 kilomètres au large des côtes angolaises, par des profondeurs d'eau allant de 600 à 1 400 mètres, le bloc 17 constitue une réelle sucess story, avec près de 3 milliards de barils de pétrole produits depuis 2001 par quatre unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) : Girassol (2001), Dalia (2006), Pazflor (2011) et CLOV (2014).

Produisant actuellement environ 440 000 bep/j, le potentiel du très prolifique bloc 17 demeure prometteur, avec plus d'un milliard de barils de ressources restant à produire.

Trois projets satellites à cycle court -- Zinia Phase 2, CLOV Phase 2 et Dalia Phase 3 -- sont en cours de développement sur le bloc 17 afin de produire 150 millions de barils de ressources, et d'autres projets satellites similaires sont à l'étude pour augmenter la production de Pazflor, Rosa, Girassol et Dalia. L'exploration devrait permettre d'ajouter de nouvelles ressources, et le forage de deux puits est déjà prévu pour 2020.