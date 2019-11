Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : projet pilote en acquisition de données sismiques Cercle Finance • 13/11/2019 à 08:17









(CercleFinance.com) - ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) et Total annoncent leur collaboration en vue du déploiement dans l'Émirat d'Abou Dhabi du premier système automatisé au monde d'acquisition de données sismiques, à travers un projet pilote. Ce projet s'appuie sur le système METIS (Multiphysics Exploration Technology Integrated System) de Total, et consiste à utiliser des drones et un véhicule autonome pour déposer et récupérer des capteurs sismiques sans intervention humaine, donc à moindre coût. 'Total vise à minimiser l'impact des activités pétrolières et à améliorer la qualité des images du sous-sol, tout en accroissant l'efficacité opérationnelle' a déclaré Dominique Janodet, directeur R&D de la branche Exploration & Production de Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.02%