Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : projet de stockage d'électricité remporté à Mayotte Cercle Finance • 11/12/2019 à 11:36









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir remporté un projet de stockage d'électricité par batteries lithium-ion pour une puissance de quatre MW et une capacité de deux MWh lors du premier appel d'offres de la CRE portant sur les installations de stockage d'énergie stationnaire à Mayotte. Le projet de stockage d'énergie, dont la mise en service est prévue au dernier trimestre 2020, servira de réserve rapide pour soutenir la stabilité du réseau de l'ile opéré par Electricité de Mayotte. Le système, doté de la solution Intensium Max 20 High Energy de Saft, sera installé dans une zone d'un dépôt pétrolier de Total situé à Longoni et fournira des services de régulation de fréquence à moindre coût.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.52%