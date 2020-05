Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : projet de camion avitailleur 100% électrique Cercle Finance • 25/05/2020 à 09:02









(CercleFinance.com) - Total annonce qu'il va développer avec Gaussin le premier camion avitailleur ART (Aircraft Refueller Transporter) 100% électrique au monde, projet qui s'appuiera sur Saft, sa filiale du spécialisée dans les batteries électriques. Le groupe énergétique précise qu'un prototype, destiné au site industriel d'Airbus à Toulouse, sera capable de tracter deux citernes de 30 tonnes de carburant chacune. Il devrait être livré à la fin de l'année 2020. Cette première commande ferme permet à Total d'apporter une solution adaptée au métier de l'avitaillement. Elle ouvre également la voie au développement commun d'une flotte de véhicules innovants spécifiquement dédiée à l'aviation.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.12%