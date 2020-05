Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : projet conjoint dans le stockage de CO2 en Norvège Cercle Finance • 18/05/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - A l'issue d'une phase d'étude, Equinor, Shell et Total annoncent avoir décidé d'investir dans le projet Northern Lights, sur le premier permis d'exploitation en Norvège pour le stockage du CO2 sur le plateau continental norvégien. Les plans de développement et d'exploitation du projet ont été remis au ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie. La décision finale d'investissement dépend de la décision des autorités norvégiennes et de l'approbation de l'Autorité de surveillance de l'AELE. Sous réserve d'une décision favorable de la part du gouvernement norvégien en 2020, la phase 1, qui inclut la capacité de transporter, d'injecter et de stocker jusqu'à 1,5 million de tonnes de CO2 par an, devrait démarrer en 2024.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.96%