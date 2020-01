TOTAL : prix moyen du baril de Brent de 63,1 dollars au quatrième trimestre 2019

(AOF) - Au quatrième trimestre 2019, Total a vendu le baril de Brent à un prix moyen de 63,1 dollars, contre 68,8 dollars un an plus tôt et 62 dollars au troisième trimestre 2019. La marge de raffinage est ressortie à 30,2 dollars la tonne, contre 40,8 dollars la tonne au quatrième trimestre 2018 et 47,4 dollars la tonne au troisième trimestre 2019.