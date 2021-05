Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : prise de participation dans Hysetco Cercle Finance • 26/05/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir finalisé son entrée dans le capital de Hysetco, société française qui a pour ambition de démontrer pour la première fois à grande échelle la viabilité des véhicules à hydrogène zéro émission pour la mobilité urbaine. Hysetco détient actuellement environ 700 taxis à Paris. Cette flotte de véhicules thermiques est en cours de renouvellement afin d'être exclusivement composée à horizon 2024 de véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Avec l'acquisition d'une participation de 20%, Total rejoint les actionnaires historiques de Hysetco : STEP, Air Liquide, Toyota et Kouros. Le géant énergétique mettra son réseau de stations-services à disposition de Hysetco.

