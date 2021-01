Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : prise d'une participation de 20% dans AGEL Cercle Finance • 18/01/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Total annonce l'acquisition, auprès du conglomérat indien Adani, d'une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL), le premier développeur solaire au monde, lui donnant droit à un siège au conseil d'administration de cette société. Les deux groupes se sont mis d'accord pour que Total acquiert, outre cette prise de participation, une participation de 50% dans un portefeuille solaire en opération de 2,35 GWac détenu par AGEL, le tout pour un montant global de 2,5 milliards de dollars. Disposant d'une capacité de renouvelables contractée de plus de 14,6 GW dont 3 GW en opération, 3 GW en construction et 8,6 GW en développement, AGEL vise 25 GW de capacité de génération électrique à partir de renouvelables en 2025.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.44%