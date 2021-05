TOTAL : premier avitaillement en GNL marin d'un porte-conteneur en France

(AOF) - Total a achevé la première opération réalisée en France d'un avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) marin d'un porte-conteneur. La Gas Agility, plus grand navire avitailleur en GNL du monde et affrété par Total, a finalisé le 30 avril dernier au port de Dunkerque l'avitaillement du plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au GNL, le CMA CGM JACQUES SAADE, avec environ 16 400 m3 de GNL.

Cette opération sans précédent marque également le premier chargement en GNL d'un navire de petite taille réalisé par le terminal méthanier de Dunkerque et la première opération d'avitaillement en GNL réalisée au Terminal des Flandres concomitamment aux opérations habituelles de manutention portuaire.

Elle souligne l'étroite coopération entre tous les partenaires du consortium du projet " Green Loop ", qui comprend Total, le terminal GNL de Dunkerque, Mitsui O.S.K. Lines et CMA CGM. Cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme Connecting Europe Facility (CEF) - Transport Sector, l'objectif de ce projet est de promouvoir la décarbonisation du transport maritime en déployant en Europe du Nord une solution adaptée pour l'avitaillement en GNL.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une grave crise du secteur

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel. La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.