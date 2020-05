Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : premier acompte sur dividende pour 2020 Cercle Finance • 05/05/2020 à 09:03









(CercleFinance.com) - Total annonce que son conseil d'administration a décidé la distribution d'un premier acompte sur dividende au titre de 2020 d'un montant de 0,66 euro par action, identique au montant du premier acompte versé au titre de l'exercice 2019. Le géant énergétique précise que cet acompte sera détaché le 25 septembre (23 septembre pour les détenteurs d'ADS) et mis en paiement le 2 octobre (16 octobre pour les détenteurs d'ADS), en numéraire exclusivement. Par ailleurs, le conseil proposera à l'assemblée générale du 29 mai la distribution d'un solde sur dividende 2019 de 0,68 euro par action, avec pour ce solde, une option de paiement soit en numéraire, soit en actions nouvelles avec décote.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +6.12%