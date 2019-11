TOTAL poursuit son développement en Asie du Sud-Est dans le solaire décentralisé

(AOF) - Total, via sa filiale Total Solar Distributed Generation, a ajouté six projets solaires d'une capacité cumulée d'environ 10 mégawatts-crête (MWc) à son portefeuille d'actifs d'énergies renouvelables en Asie du Sud-Est depuis octobre 2019. Ces projets de production décentralisée sont localisés en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie et à Singapour.

" Total Solar Distributed Generation est actuellement l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions solaires intégrées pour les clients commerciaux et industriels en Asie du Sud-Est, " a déclaré Julien Pouget, directeur Renewables de Total.

" Nous sommes engagés à aider nos clients et nos partenaires à réduire leur facture énergétique et leur empreinte carbone et nous sommes fiers d'être considérés comme un partenaire fiable dans la région ".