Total : plongeon du résultat net ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Total publie un résultat net ajusté part du groupe de 130 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, plongeant de 96% en comparaison annuelle, ramenant le BPA de la compagnie pétro-gazière à deux cents. Il explique avoir souffert de conditions exceptionnelles avec la crise sanitaire qui affecte l'économie mondiale, la crise des marchés pétroliers, 'des prix du gaz historiquement faibles et des marges de raffinage très dégradées'. Dans un environnement de prix en baisse de 57% à 29,6 dollars le baril pour le Brent, Total a vu sa production d'hydrocarbures se tasser de 4% sur un an, à un peu moins de 2,85 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.63%