Total : plan d'économies face à la crise

(CercleFinance.com) - Dans un contexte de prix du pétrole de l'ordre de 30 dollars la baril, Total a annoncé un plan d'actions comportant des économies de Capex (dépenses d'investissement) organiques de plus de trois milliards de dollars, soit plus de 20%. Le plan prévoit aussi des économies de 800 millions de dollars en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 300 millions annoncés précédemment, ainsi qu'une suspension du programme de rachat d'actions.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.94%