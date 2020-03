Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : perspective abaissée à 'négative' chez S&P Cercle Finance • 25/03/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - S&P réaffirme sa note de crédit long terme 'A+' sur Total, mais avec une perspective abaissée de 'positive' à 'négative', dans le cadre d'une série d'actions sur les compagnies pétro-gazières européennes confrontées au contexte difficile. 'Les prix du pétrole et les marges de raffinage testent des plus bas de plusieurs décennies sous les effets combinés d'arrêts de déplacements liés au Covid-19 et d'une offre non contrainte de pétrole brut', souligne l'agence de notation.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -4.35%