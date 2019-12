Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : participations dans 2 nouveaux permis en Angola Cercle Finance • 16/12/2019 à 16:52









(CercleFinance.com) - Total a signé un accord avec la compagnie nationale angolaise Sonangol pour prendre des participations dans les blocs 20/11 et 21/09 du bassin du Kwanza, au large de Luanda. Le Groupe détiendra une participation de 50 % aux côtés de Sonangol (20 %) et de BP (30 %) dans le bloc 20/11. Il détiendra une participation de 80 % aux côtés de Sonangol (20 %) dans le bloc 21/09. Total versera 400 millions de dollars à Sonangol à la finalisation de l'accord, auxquels s'ajouteront 100 millions de dollars à la décision finale d'investissement du projet, ainsi que des paiements supplémentaires tout au long de la vie du projet, en fonction de la production et du prix du pétrole, d'un montant cumulé plafonné à 250 millions de dollars.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.09%