Total : partenariat avec le GRSF pour la Fondation

(CercleFinance.com) - Total annonce ce soir que sa Fondation a rejoint le Fonds mondial pour la sécurité routière (GRSF) en tant que nouveau partenaire donateur.

Le GRSF est un programme de partenariat mondial, sous l'égide de la Banque mondiale, dont la mission est de lutter contre le nombre croissant de décès et de blessés sur les routes dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

'Total Foundation et le GRSF ont signé un projet commun visant à assurer la formation et à fournir une assistance et des conseils aux différents pays, dans le but de développer leurs capacités d'analyse et d'utilisation des données en matière de sécurité routière. Ce projet vise à aider directement les nations africaines à améliorer leurs données et leurs systèmes d'information, à développer l'utilisation de ces données pour mieux cibler les solutions à mettre en oeuvre en matière de sécurité routière, à en assurer un meilleur suivi ainsi qu'une évaluation plus précise', explique Total.