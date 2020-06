Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total :partenaire du plus grand parc éolien offshore d'Écosse Cercle Finance • 03/06/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - Total a conclu un accord avec SSE Renewables en vue d'acquérir une participation de 51 % dans le projet du parc éolien offshore Seagreen 1 en Ecosse. Le projet est situé à 27 kilomètres au large des côtes écossaises en mer du Nord britannique. Cet accord porte sur un montant de 70 millions de livres. Des compléments de prix sont soumis à des conditions de performance pouvant aller jusqu'à 60 millions de livres. Ce projet est d'une capacité de 1,140 mégawatt (MW). L'acquisition concerne également une extension pouvant aller allant jusqu'à 360 MW. Il va couvrir les besoins énergétiques d'environ 1 million de foyers britanniques. Seagreen 1 devrait commencer à produire de l'électricité renouvelable dès la fin 2022. Une fois achevé, il sera le plus grand parc éolien offshore d'Écosse.

