Total : opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Total annonce mettre en oeuvre son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés, destinée à 'continuer à associer de façon étroite les collaborateurs du groupe à son développement'. Le nombre maximum d'actions pouvant être émises s'établit à 18 millions d'actions, soit 0,68% du capital social à la date de la décision du conseil d'administration. Le prix de souscription sera fixé de manière définitive avant l'ouverture de la période de souscription. Selon le calendrier indicatif (sous réserve de la décision du PDG du groupe énergétique), la fixation du prix de souscription interviendra le 28 avril et la période de souscription se déroulera du 30 avril au 17 mai (inclus).

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.42%