Total : Oddo BHF reste à 'achat' aprè les résultats annuels

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 58 euros sur Total, titre qui 'reste un des best in class dans le secteur et fait partie des convictions Oddo BHF conviction pour 2020'.

'La présentation du groupe a été rassurante sur la trajectoire du CFFO du groupe, du retour aux actionnaires dans un environnement volatil et sa stratégie réaliste pour réduire son intensité carbone', juge l'analyste, pour qui 'sa valorisation reste attractive'.

Selon lui, le sentiment trop négatif sur le secteur 'va progressivement s'améliorer en faveur des compagnies qui offrent une stratégie claire, une allocation du capital optimale et une voie vers la transition responsable et non destructrice de valeur'.