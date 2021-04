TOTAL : numéro un du secteur pour le respect des ODD, selon Bloomberg

(AOF) - Bloomberg a publié le 13 avril 2021 sa première étude sur la prise en compte par les entreprises des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Avec une note de 97/100, Total se classe n°3 mondial, parmi les 4 secteurs d'activité étudiés (Pétrole et Gaz, Production Électrique, Mines et Métaux, Biens de Consommation) et numéro un dans son secteur.

Cette étude " UN Sustainable Development Goals for companies : primer " évalue les entreprises à partir d'une analyse de 10 catégories de critères, en matière d'intégration des ODD dans leur stratégie, en matière d'identification de leurs impacts prioritaires et en matière d'objectifs de progrès. L'évaluation prend aussi en compte la transparence du reporting associé.

Une grave crise du secteur

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel. La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.