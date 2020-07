Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : nouvelle découverte au large du Suriname Cercle Finance • 30/07/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Total et Apache Corporation ont réalisé une nouvelle découverte significative sur le puits de Kwaskwasi-1 du Bloc 58, situé au large du Suriname, respectivement sur les prospects Maka Central et Sapakara West. Le puits a été foré dans une profondeur d'eau d'environ 1 000 mètres et a rencontré une colonne de 278 mètres nets d'hydrocarbures. ' Ces résultats très encourageants confirment notre stratégie d'exploration dans cette zone prolifique, qui vise des volumes importants de ressources à bas coût de développement. ' a déclaré Kevin McLachlan directeur général Exploration de Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.97%