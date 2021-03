Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : nouveau directeur général pour la branche GRP Cercle Finance • 09/03/2021 à 08:20









(CercleFinance.com) - Total annonce la nomination, depuis le 1er mars, de Stéphane Michel comme directeur général gas, renewables & power (GRP) et membre du comité exécutif du groupe, en remplacement de Philippe Sauquet, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le géant énergétique français rappelle que Stéphane Michel était depuis 2014 directeur Moyen-Orient & Afrique du Nord de l'exploration-production, et que Laurent Vivier lui a succédé à ce poste en janvier dernier. 'La branche gas, renewables & power a un rôle clé à jouer dans la croissance, la création de valeur et la transformation de Total en une compagnie multi-énergies', a commenté le PDG Patrick Pouyanné.

