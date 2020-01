Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : nouveau directeur général marketing et services Cercle Finance • 22/01/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Total fait part de la nomination, depuis le 1er janvier 2020, d'Alexis Vovk comme directeur général marketing et services et membre du comité exécutif de Total, en remplacement de Momar Nguer, atteint par la limite d'âge. En 2016, Alexis Vovk a été nommé directeur France et président de Total Marketing France, en charge des activités opérationnelles du groupe pétro-gazier en France et notamment de son réseau de stations-service.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.37%