Total : ne va pas renouveler son adhésion à l'API

(CercleFinance.com) - Total annonce sa décision de ne pas renouveler son adhésion pour 2021 de l'American Petroleum Institute (API). Cette décision fait suite à une analyse détaillée des positions de l'API. ' Le Groupe évalue chaque année les principales associations professionnelles dont il est membre, afin de s'assurer de leur alignement avec ses positions sur le climat ' indique le groupe. ' À l'issue des revues 2019 et 2020, les positions de l'API ont été évaluées comme 'partiellement alignées' avec celles du Groupe. Certaines divergences, discutées au sein de l'association, subsistent ' rajoute la direction. Le groupe indique également que l'API s'est engagée lors des récentes élections en faveur de candidats qui s'étaient exprimés contre le soutien des Etats-Unis à l'Accord de Paris.

