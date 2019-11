Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : Moody's abaisse sa perspective Cercle Finance • 28/11/2019 à 14:24









(CercleFinance.com) - Moody's abaisse de 'positive' à 'stable' sa perspective sur ses notes de crédit long terme 'Aa3' et court terme 'P-1' sur Total, estimant que 'ses paramètres de crédit ne se sont pas améliorés à des niveaux qui seraient en rapport avec un relèvement'. 'Il est aussi improbable que les paramètres du groupe atteignent les objectifs pour un relèvement dans les 12 à 18 prochains mois, nonobstant une amélioration en cours dans ses cash-flows opérationnels', ajoute Martin Fujerik, l'analyste en charge du dossier.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.09%