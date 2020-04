Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : Moody's abaisse sa note à négative Cercle Finance • 01/04/2020 à 10:03









(CercleFinance.com) - Moody's a placé la perspective de la note de Total à négative contre stable et conserve une notation pour l'instant de Aa3. ' La propagation rapide et l'élargissement de l'épidémie de coronavirus, la détérioration des perspectives économiques mondiales, la baisse des prix du pétrole et la baisse des prix des actifs créent un choc de crédit grave et étendu dans de nombreux secteurs, régions et marchés ' indique Moody's. ' Les effets combinés de crédit de ces développements sont sans précédent. Le secteur pétrolier et gazier a été l'un des secteurs les plus fortement touchées par le choc étant donné sa sensibilité à la demande des consommateurs '.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -3.65%