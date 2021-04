Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : mis à l'honneur par une étude de BloombergNEF Cercle Finance • 28/04/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - Total annonce s'être classé n°3 mondial (et n°1 dans son secteur) dans le cadre étude réalisée par BloombergNEF sur la prise en compte des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies par les entreprises, avec une note de 97/100. Intitulée 'UNSustainable Development Goals for companies: primer', cette étude s'appuie sur 10 catégories de critères, en matière d'intégration des ODD dans leur stratégie, de leurs impacts prioritaires et des objectifs de progrès. L'évaluation prend aussi en compte la transparence du reporting associé. 'Total est résolument engagé dans une transformation qui répond aux enjeux de l'agenda du développement durable : lutter contre le réchauffement climatique, agir et apporter des solutions concrètes pour une transition juste. Total souhaite être une référence en matière d'engagement pour les ODD et je me réjouis que la mobilisation de nos équipes soit reconnue dans ce premier classement',a réagi Patrick Pouyanné, p.d.-g. de Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.81%