Total : maintenu dans les indices DJSI World et Europe

(CercleFinance.com) - Total indique avoir été de nouveau sélectionné par Dow Jones Indices dans les indices DJSI World et DJSI Europe, qui évaluent les sociétés selon les critères ESG (Environnement - Social/Sociétal - Gouvernance). Il figure ainsi de façon continue dans l'indice DJSI World depuis 2004. En 2020, dans le secteur Oil & Gas Upstream & Integrated, seules sept sociétés sur un panel initial de 59 ont été sélectionnées. Total est la seule major à figurer dans cet indice. Total figure également de façon continue dans l'indice DJSI Europe, depuis 2005 (à l'exception de 2015). En 2020, dans le secteur Oil & Gas Upstream & Integrated, seulement deux sociétés européennes sur un panel initial de 10 ont été sélectionnées.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.91%