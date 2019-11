Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : livraison de batteries Saft à CAF P&A achevée Cercle Finance • 26/11/2019 à 08:13









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de Total, annonce avoir expédié à CAF Power & Automation son dernier lot de batteries lithium-ion, qui permettront aux tramways CAF Urbos 2GTs de circuler sur les sections sans caténaire du réseau de Birmingham, au Royaume Uni. Ces batteries en cours d'installation sur le toit des 21 rames de tramway de la ville, se rechargeront sur les sections avec caténaire et fourniront la puissance de traction nécessaire pour parcourir les nouvelles sections de plusieurs kilomètres sans caténaire. 'En optant pour la traction par batterie, l'opérateur de transports de Birmingham, la Network West Midlands, qui n'aura pas besoin d'investir dans des installations de caténaires, réduira le coût de l'extension de son réseau de tram', souligne Saft.

