Total : licences prolongées sur le bloc 17 en Angola

(CercleFinance.com) - Total et ses partenaires sur le bloc 17 (Equinor, ExxonMobil et BP) annoncent avoir signé un accord avec la société nationale Sonangol et l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants de l'Angola, afin de prolonger les licences de production de leur consortium jusqu'en 2045. 'Sonangol obtiendra une participation de 5% dans le bloc à la date de prise d'effet de l'accord, et une participation supplémentaire de 5% en 2036. Par ailleurs, le consortium versera des bonus de production à l'État d'Angola tout au long de la durée des licences, et il financera des programmes sociaux à hauteur de 20 millions de dollars', explique Total. Situé à 150 kilomètres au large des côtes angolaises, par des profondeurs d'eau allant de 600 à 1.400 mètres, le bloc 17 comptabilise près de 3 milliards de barils de pétrole produits depuis 2001.

