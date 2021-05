Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : les actionnaires approuvent le changement de nom Cercle Finance • 28/05/2021 à 12:43









(CercleFinance.com) - Total devient TotalEnergies. Les actionnaires ont approuvé le changement de nom de la société à 99,88%, lors de l'assemblée générale des actionnaires, organisée de 28 mai. Patrick Pouyanné, le p.d.-g. du groupe s'est par ailleurs félicité du vote de la résolution confirmant les ambitions de TotalEnergies en matière de développement durable et en faveur de la transition vers la neutralité carbone, largement adoptée. 'Merci pour votre confiance, nous ne vous décevrons pas', a conclu le p.d.-g.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.24%