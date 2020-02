Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : leader du solaire sur bâtiment en France Cercle Finance • 18/02/2020 à 09:09









(CercleFinance.com) - Total, via la coentreprise entre Total Quadran et Amarenco, indique 'confirmer sa position de leader du solaire sur bâtiment en France', avec plus de 182 mégawatts-crête (MWc) remportés sur l'ensemble des tranches de l'appel d'offres CRE 4, lancé en 2017. Le groupe énergétique précise que sa coentreprise s'est à nouveau placée parmi les tout premiers lauréats de la neuvième période de cet appel d'offres avec 55 projets remportés pour une puissance totale de 17 MWc, soit 11% des volumes attribués.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.96%