Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : le groupe répond aux accusations de 'greenwashing' Cercle Finance • 22/03/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Total a répliqué lundi à un sévère rapport diffusé par Reclaim Finance et Greenpeace, accusant les deux ONG d''inexactitudes' et de 'contre-vérités'. Dans le document publié à la fin du mois dernier, Reclaim Finance et Greenpeace France notent que Total a produit l'an dernier 447 unités d'énergies fossiles, à comparer avec seulement une unité d'énergies renouvelable. Les ONG notent ainsi que les énergies fossiles représentent actuellement plus de 99,7% du 'mix' du groupe français, un ordre de grandeur appelé, selon elles, à 'très peu changer sur les 10 années qu'il nous reste pour opérer les transformations nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5°C'. Dans son communiqué, Total dément les accusations en trois points et réitère son ambition d'atteindre la neutralité carbone ('net zero') à horizon 2050, précisant bien que l'objectif porte sur l'ensemble de ses activités mondiales, depuis sa production jusqu'à l'utilisation par ses clients de ses produits énergétiques vendus. La société cotée rappelle surtout qu'en matière de communication, tout manque de sincérité est de nature à tromper les investisseurs et que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) veille au respect des règles applicables en la matière.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.96%