Total : lancement d'une opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Le géant énergétique Total annonce mettre en oeuvre son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés, souhaitant ainsi 'continuer à associer de façon étroite les collaborateurs du groupe à son développement'. Un nombre maximum de 18 millions d'actions pourra être émis, soit 0,67% du capital social à la date de la décision du conseil d'administration (18 septembre 2019) à un prix de souscription unitaire de 26,20 euros. L'opération se déroulera du 6 au 18 mai inclus.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -7.18%